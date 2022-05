Les Artistes dans la rue Gargilesse-Dampierre Gargilesse-Dampierre Catégories d’évènement: Gargilesse-Dampierre

Gargilesse-Dampierre Indre Cette journée permet aux artistes d’art, professionnels ou amateurs, de faire découvrir leurs œuvres au public dans les rues de Gargilesse, depuis longtemps reconnue pour son passé artistique.

Les exposants viennent de l’Indre , des départements voisins, et de toute la France !

