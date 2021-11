Étueffont Eiscae Etueffont, Territoire de Belfort Les artistes chez les taffions – 1 Eiscae Étueffont Catégories d’évènement: Etueffont

Territoire de Belfort

Les artistes chez les taffions – 1 Eiscae, 2 juillet 2022, Étueffont. Les artistes chez les taffions – 1

du samedi 2 juillet 2022 au dimanche 3 juillet 2022 à Eiscae

La commission culture d’Etueffont organise sa 1ère exposition d’art, les 2 et 3 juillet 2022. Déambulation dans le village à la rencontre des artistes exposés dans plusieurs lieux : * Forge-musée * Ecole élémentaire * Eglise * Salle du mille club *Eiscae Gratuit. Ateliers et démonstrations. Parking à disposition proche des lieux d’exposition. Inscriptions et renseignements pour les artistes en Mairie au : 03 84 54 60 40

Entrée libre

Exposition d’art Etueffont Eiscae 31 grande rue Etueffont Étueffont Territoire-de-Belfort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-02T14:00:00 2022-07-02T18:00:00;2022-07-03T09:30:00 2022-07-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Etueffont, Territoire de Belfort Autres Lieu Eiscae Adresse 31 grande rue Etueffont Ville Étueffont lieuville Eiscae Étueffont