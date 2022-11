Les artistes brivadois « Le Livre » Brioude Brioude Catégories d’évènement: Brioude

Haute-Loire Du 29 novembre au 30 décembre, votre galerie municipale vous propose de venir découvrir toute l’étendue des talents des artistes de Brioude. Chacun dans leur spécialité, ils vous livreront leur vision du livre mandrin@ville-brioude.fr +33 4 71 74 94 59 http://www.brioude.fr/ Galerie d’Art municipale 22 rue du 4 septembre Brioude

