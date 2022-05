Les artistes au jardin Jardin de la Villa Antonine Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Les 4 et 5 juin, des artistes photographes, peintres ou sculpteurs exposent leur travail dans les jardins de la villa. Le 5 juin une présentation, en 2 séquences de 30minutes, des scènes de Molière, jouées par deux comédiens professionnels : Christine Berthier et Patrick Brasseur accompagnés des comédiens de La Voix du Poème.

Entrée libre

Les artistes au jardin Jardin de la Villa Antonine Place Injalbert 34500 Béziers

