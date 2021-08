Les artistes au jardin Écuisses, 14 août 2021, Écuisses.

Les artistes au jardin 2021-08-14 14:00:00 – 2021-08-15 18:00:00 Villa Perrusson Rue de la Gare

Écuisses Saône-et-Loire Écuisses

EUR Amateurs ou confirmés, tous les artistes sont invités à s’installer dans le parc de la villa et à s’inspirer des éléments qui les entourent, pendant que le public déambule librement à leurs côtés.

Une nouveauté au programme cette année : des artistes spécialistes vous proposent des initiations à différentes pratiques ! Écoutez votre âme d’artiste et découvrez de nouvelles formes d’art !

Samedi de 15h à 17h environ : initiation à la photographie avec le Photo-club du Creusot et initiation à la céramique avec Christine Guillon.

Dimanche de 15h à 17h environ : initiation à la peinture sur toile avec Mireille Kazmine et initiation à la gravure avec Céline Papet.

ecomusee@creusot-montceau.org +33 3 85 68 21 14 https://www.villaperrusson.fr/

