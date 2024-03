Les artistes amateurs « croquent » Batz-sur-Mer Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer Batz sur mer, jeudi 9 mai 2024.

Les artistes amateurs « croquent » Batz-sur-Mer La Ville invite à nouveau les « Urban Sketchers » et tous les artistes amateurs qui le souhaitent, à venir « croquer » le beau terrain de jeu qu’est Batz-sur-Mer ! Vous pourrez les regarder des… Jeudi 9 mai, 10h00 Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer Gratuit: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-09T10:00:00+02:00 – 2024-05-09T19:30:00+02:00

Fin : 2024-05-09T10:00:00+02:00 – 2024-05-09T19:30:00+02:00

La Ville invite à nouveau les « Urban Sketchers » et tous les artistes amateurs qui le souhaitent, à venir « croquer » le beau terrain de jeu qu’est Batz-sur-Mer !

Vous pourrez les regarder dessiner en direct et venir admirer, à partir de 16h, l’exposition éphémère de leurs créations.

NOUVEAUTÉ : un concours ouvert à tous est proposé, et c’est le public qui est appelé à voter ! (Concours artistique amateur)

À partir de 10h – les participants peuvent venir s’inscrire et faire tamponner leurs pages de carnet, feuilles ou toiles.

Ce concours est ouvert aux petits et grands, amateurs ou semi-professionnels, que votre technique soit la peinture à l’huile, l’aquarelle… Tout est possible.



De 10h à 15h : création libre in situ, en direct. Les participants parcourront les rues, s’installeront au détour d’une venelle ou en bord de mer, pour saisir le décor au gré de leur inspiration.

De 15h à 16h : restitution d’une œuvre créée dans la journée.

De 16h à 18h30 – Chapelle du Mûrier – Exposition éphémère et votes

Le public est invité à découvrir l’exposition éphémère de toutes les œuvres créées durant la journée, et à voter pour ses préférées, dans différentes catégories (jeune public, urban sketcher…).

À 19h : les gagnants seront annoncés et des lots seront remis, lors d’un moment convivial !

Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer

CULTURE EXPOSITION