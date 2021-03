Saint-Orens-de-Gameville Altigone Haute-Garonne, Saint-Orens-de-Gameville Les artistes à l’affiche – Du 24 mars au 14 avril Altigone Saint-Orens-de-Gameville Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Orens-de-Gameville

Les artistes à l’affiche – Du 24 mars au 14 avril Altigone, 24 mars 2021-24 mars 2021, Saint-Orens-de-Gameville. Les artistes à l’affiche – Du 24 mars au 14 avril

du mercredi 24 mars au mercredi 14 avril à Altigone

Chaque saison, Altigone accueille de nombreux.ses artistes dans son hall d’exposition. Pour pallier cette saison culturelle stoppée prématurément, nous avons choisi de délocaliser notre hall d’exposition dans l’espace public. Des œuvres affichées exceptionnellement sur les abribus de Saint-Orens de Gameville créent une « exposition » dans la ville, au plus près des habitant.e.s. Cette démarche artistique permet de mettre en avant le travail de sept artistes devenant pour ce projet des « artistes à l’affiche ». Le programme de cette campagne exceptionnelle ayant lieu du 24 mars au 14 avril est donc simple : 7 abribus proposant 7 affiches mettant en avant 7 œuvres de 7 artistes différent.e.s ! Ces sept artistes viennent toutes et tous d’univers différents, proposant dessin, arts plastiques ou photographie. Découvrez les univers de ces artistes grâce à leur site Internet : **- Françoise Angibaud :** [**[https://angibaud.jimdofree.com/](https://angibaud.jimdofree.com/)**](https://angibaud.jimdofree.com/) **- Clarisse Bertiaux :** [**[www.clarissebertiaux.com](www.clarissebertiaux.com)**](www.clarissebertiaux.com) **- Isabelle Bousquet :** [**[isabelbousquet.wixsite.com/isabelleb](isabelbousquet.wixsite.com/isabelleb)**](isabelbousquet.wixsite.com/isabelleb) **- Marie Ferrand :** [**[www.artquid.com/marie.ferrand](www.artquid.com/marie.ferrand)**](www.artquid.com/marie.ferrand) **- Laurence Labat :** [**[www.llabat.com](www.llabat.com)**](www.llabat.com) **- Jean-Baptiste Laugier** **- Claudine Regnier-Vigouroux :** [**[www.peinture-claudine.com](www.peinture-claudine.com)**](www.peinture-claudine.com) Pour découvrir ces œuvres d’art dans l’espace public, n’hésitez pas à vous balader dans toute la ville de Saint-Orens, afin de découvrir des contrées de la ville encore inexplorées ! Ou alors, pas de chasse au trésor et découvrez ci-après les arrêts de bus concernés par l’événement : Centre commercial ( Allée des Champs pinsons) Iles (Avenue des Améthystes) Saphirs (Avenue des Améthystes) Terminus ZAC – Orée du Bois (Avenue de Revel) Terminus Maison de Retraite Labouilhe Carabènes (Avenue de la Marqueille) Sicard (Avenue de Toulouse) Pour pallier cette saison culturelle stoppée prématurément, nous avons choisi de délocaliser notre hall d’exposition dans l’espace public Altigone 1Bis Place Jean Bellières, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-24T09:00:00 2021-03-24T18:00:00;2021-03-25T09:00:00 2021-03-25T18:00:00;2021-03-26T09:00:00 2021-03-26T18:00:00;2021-03-27T09:00:00 2021-03-27T18:00:00;2021-03-28T09:00:00 2021-03-28T18:00:00;2021-03-29T09:00:00 2021-03-29T18:00:00;2021-03-30T09:00:00 2021-03-30T18:00:00;2021-03-31T09:00:00 2021-03-31T18:00:00;2021-04-01T09:00:00 2021-04-01T18:00:00;2021-04-02T09:00:00 2021-04-02T18:00:00;2021-04-03T09:00:00 2021-04-03T18:00:00;2021-04-04T09:00:00 2021-04-04T18:00:00;2021-04-05T09:00:00 2021-04-05T18:00:00;2021-04-06T09:00:00 2021-04-06T18:00:00;2021-04-07T09:00:00 2021-04-07T18:00:00;2021-04-08T09:00:00 2021-04-08T18:00:00;2021-04-09T09:00:00 2021-04-09T18:00:00;2021-04-10T09:00:00 2021-04-10T18:00:00;2021-04-11T09:00:00 2021-04-11T18:00:00;2021-04-12T09:00:00 2021-04-12T18:00:00;2021-04-13T09:00:00 2021-04-13T18:00:00;2021-04-14T09:00:00 2021-04-14T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Saint-Orens-de-Gameville Autres Lieu Altigone Adresse 1Bis Place Jean Bellières, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Ville Saint-Orens-de-Gameville