LES ARTISTES À LA MER CENTRE PAUL VALÉRY – THALIE Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

LES ARTISTES À LA MER CENTRE PAUL VALÉRY – THALIE, 23 juillet 2022, Menton. LES ARTISTES À LA MER

du samedi 23 juillet au vendredi 5 août à CENTRE PAUL VALÉRY – THALIE

Vivre des vacances ensoleillées en alternant découvertes d’activités artistiques dans la discipline de son choix parmi le Chant, le Cinéma, le Théâtre ou le Hip-Hop, et moments de plaisirs avec des activités nautiques, des sorties, des grands jeux, … Bienvenue dans l’aventure « Les artistes à la mer » ! Ce séjour s’adresse à des enfants voulant profiter du soleil de la Côte d’Azur tout en vivant une expérience Thalie. Programme sportif : une sortie en bateau sur la Riviera Italienne, une après-midi de voile, une visite de Monaco et de son musée océanographique, une journée à Aquasplash, des baignades quotidiennes sur la plage en face du centre… Programme artistique : les inscrits pourront découvrir le chant, le théâtre, le cinéma ou le hip-hop, pour une aventure où chacun trouvera son bonheur. Dans un esprit bienveillant, les enfants partageront des moments forts et créeront ensemble un spectacle regroupant toutes les disciplines abordées et se produiront devant un vrai public, la veille du retour.

1070

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. CENTRE PAUL VALÉRY – THALIE 06500 MENTON Menton Garavan Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-23T09:00:00 2022-07-23T23:59:00;2022-07-24T00:00:00 2022-07-24T23:59:00;2022-07-25T00:00:00 2022-07-25T23:59:00;2022-07-26T00:00:00 2022-07-26T23:59:00;2022-07-27T00:00:00 2022-07-27T23:59:00;2022-07-28T00:00:00 2022-07-28T23:59:00;2022-07-29T00:00:00 2022-07-29T23:59:00;2022-07-30T00:00:00 2022-07-30T23:59:00;2022-07-31T00:00:00 2022-07-31T23:59:00;2022-08-01T00:00:00 2022-08-01T23:59:00;2022-08-02T00:00:00 2022-08-02T23:59:00;2022-08-03T00:00:00 2022-08-03T23:59:00;2022-08-04T00:00:00 2022-08-04T23:59:00;2022-08-05T00:00:00 2022-08-05T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu CENTRE PAUL VALÉRY - THALIE Adresse 06500 MENTON Ville Menton lieuville CENTRE PAUL VALÉRY - THALIE Menton Departement Alpes-Maritimes

CENTRE PAUL VALÉRY - THALIE Menton Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menton/

LES ARTISTES À LA MER CENTRE PAUL VALÉRY – THALIE 2022-07-23 was last modified: by LES ARTISTES À LA MER CENTRE PAUL VALÉRY – THALIE CENTRE PAUL VALÉRY - THALIE 23 juillet 2022 CENTRE PAUL VALÉRY - THALIE Menton Menton

Menton Alpes-Maritimes