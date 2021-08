Bosdarros Bosdarros Bosdarros, Pyrénées-Atlantiques Les artistes à Bosdarros Bosdarros Bosdarros Catégories d’évènement: Bosdarros

Pyrénées-Atlantiques

Les artistes à Bosdarros Bosdarros, 2 octobre 2021, Bosdarros. Les artistes à Bosdarros 2021-10-02 – 2021-10-03

Bosdarros Pyrénées-Atlantiques Bosdarros EUR 0 Les Artistes à Bosdarros, c’est un Salon d’Art & d’Artisanat se déroulant sur deux jours, le premier week-end d’octobre, rassemblant aujourd’hui 90 exposants professionnels ou amateurs. Il se déroule à la salle Omnisports, située à la croisée des différents axes d’accès du village. Cette salle, accueillante, offre un espace d’exposition confortable de 1 800 m², lumineux. Ce rendez-vous convivial est devenu incontournable, dans la vie de la commune, dans le milieu artistique et artisanal. Nous offrons à des créateurs passionnés l’occasion de venir présenter et vendre leurs œuvres, qu’ils soient professionnels ou amateurs. De nombreuses disciplines sont représentées sur le salon. Les Artistes à Bosdarros, c’est un Salon d’Art & d’Artisanat se déroulant sur deux jours, le premier week-end d’octobre, rassemblant aujourd’hui 90 exposants professionnels ou amateurs. Il se déroule à la salle Omnisports, située à la croisée des différents axes d’accès du village. Cette salle, accueillante, offre un espace d’exposition confortable de 1 800 m², lumineux. Ce rendez-vous convivial est devenu incontournable, dans la vie de la commune, dans le milieu artistique et artisanal. Nous offrons à des créateurs passionnés l’occasion de venir présenter et vendre leurs œuvres, qu’ils soient professionnels ou amateurs. De nombreuses disciplines sont représentées sur le salon. Les Artistes à Bosdarros, c’est un Salon d’Art & d’Artisanat se déroulant sur deux jours, le premier week-end d’octobre, rassemblant aujourd’hui 90 exposants professionnels ou amateurs. Il se déroule à la salle Omnisports, située à la croisée des différents axes d’accès du village. Cette salle, accueillante, offre un espace d’exposition confortable de 1 800 m², lumineux. Ce rendez-vous convivial est devenu incontournable, dans la vie de la commune, dans le milieu artistique et artisanal. Nous offrons à des créateurs passionnés l’occasion de venir présenter et vendre leurs œuvres, qu’ils soient professionnels ou amateurs. De nombreuses disciplines sont représentées sur le salon. bosdarros dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bosdarros, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bosdarros Adresse Ville Bosdarros lieuville 43.22184#-0.36165