Portes ouvertes de l’atelier galerie « Les Artisans Voyageurs » Les Artisans Voyageurs Fougères Catégories d’Évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

Portes ouvertes de l’atelier galerie « Les Artisans Voyageurs » Les Artisans Voyageurs, 29 mars 2023, Fougères. Portes ouvertes de l’atelier galerie « Les Artisans Voyageurs » 29 mars – 2 avril Les Artisans Voyageurs CRÉATION & MÉTIERS D’ART

Venez flâner en Haute Ville de Fougères et faites une pause créative et artisanale dans notre Atelier-Galerie au 28 rue nationale. Un lieu où découvrir de belles créations, des savoir-faire particuliers, jeter un oeil côté atelier et discuter avec des artisans passionnés ! Les Artisans Voyageurs, c’est un collectif d’artisans fougerais co-fondé par Clémence Quitterel et Antoine Buron (Atelier Diospyros – Bijoux, accessoires et objets décoratifs en bois précieux)

Ouvert toute l’année :

– Exposition/vente d’artisans invités : une nouvelle sélection tous les trimestres,

– Ateliers grand public (« Fabriquez votre planche à découper »/ »Fabriquez votre bijou en bois »),

– Restauration de mobilier.

Accueil le dimanche 02 avril sur rendez-vous Les Artisans Voyageurs 28 rue nationale 35300 fougeres Fougères 35300 Montaubert – Rillé – Saint-Sulpice Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « +33 9 50 43 11 79 »}, {« type »: « email », « value »: « Lesartisansvoyageurs@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T10:00:00+02:00 – 2023-03-29T13:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Ébénisterie Bois Les Artisans Voyageurs

Détails Catégories d’Évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Les Artisans Voyageurs Adresse 28 rue nationale 35300 fougeres Ville Fougères Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Les Artisans Voyageurs Fougères

Les Artisans Voyageurs Fougères Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fougeres/

Portes ouvertes de l’atelier galerie « Les Artisans Voyageurs » Les Artisans Voyageurs 2023-03-29 was last modified: by Portes ouvertes de l’atelier galerie « Les Artisans Voyageurs » Les Artisans Voyageurs Les Artisans Voyageurs 29 mars 2023 fougères Les Artisans Voyageurs Fougères

Fougères Ille-et-Vilaine