Anne Nicolas et Caroline Rousseau – Iconographie byzantine à Meudon Les artisans du Potager du Dauphin Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Anne Nicolas et Caroline Rousseau – Iconographie byzantine à Meudon Les artisans du Potager du Dauphin, 1 avril 2023, Meudon. Anne Nicolas et Caroline Rousseau – Iconographie byzantine à Meudon 1 et 2 avril Les artisans du Potager du Dauphin L’atelier a pris forme en 2010. La spécialité est la peinture byzantine. Les savoir-faire et les matières utilisées pour l’écriture des icônes sont les mêmes depuis presque deux millénaires. Les artisans du Potager du Dauphin 15 rue Porto Riche 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Nous commençons par la préparation des supports en bois enduit avec du blanc de Meudon et de la colle de peau animale. Puis l’élaboration de la représentation des sujets religieux se fait avec la technique des pigments broyés à la tempéra à l’œuf. Le travail s’exécute à partir de couleurs sombres en montant vers la lumière. L’or participe à l’icône en magnifiant les auréoles et les fonds.

Transmission et façonnage sont à l’œuvre dans ce travail issu de la tradition chrétienne Byzantine.

Comme pour une partition de musique, l’icône est interprétée avec sensibilité et fidélité à l’esprit qu’elle manifeste. Sa redécouverte en Occident accompagne les familles et les communautés.

Nous vous accueillerons dans l’Hôtel des artisans d’art du Potager du Dauphin, lieu historique de la naissance de l’atelier du grand maître iconographe, le père Egon Sendler.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 Icône de l’archange Gabriel

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Les artisans du Potager du Dauphin Adresse 15 rue Porto Riche 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Ville Meudon lieuville Les artisans du Potager du Dauphin Meudon Departement Hauts-de-Seine

Les artisans du Potager du Dauphin Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Anne Nicolas et Caroline Rousseau – Iconographie byzantine à Meudon Les artisans du Potager du Dauphin 2023-04-01 was last modified: by Anne Nicolas et Caroline Rousseau – Iconographie byzantine à Meudon Les artisans du Potager du Dauphin Les artisans du Potager du Dauphin 1 avril 2023 Les artisans du Potager du Dauphin Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine