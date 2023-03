Atelier de chapelier / modiste : les chapeaux de Béa Les artisans du Potager du Dauphin Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Atelier de chapelier / modiste : les chapeaux de Béa Les artisans du Potager du Dauphin, 1 avril 2023, Meudon. Atelier de chapelier / modiste : les chapeaux de Béa 1 et 2 avril Les artisans du Potager du Dauphin Lors du week-end des Journées Européennes des Métier d’Art, venez découvrir le savoir-faire, l’atelier et les créations de Béatrice de Beauvoir.

Chapelière modiste depuis 20 ans, Béatrice réalise des chapeaux entièrement sur mesure pour les cérémonies et la ville.

Elle travaille aussi bien les pailles que le feutre, mais aussi les plumes, les fleurs…Elle vous montrera lors de ces portes ouvertes comment donner forme à un chapeau à partir de la matière brute.

Elle est installée au sein du potager du Dauphin à Meudon depuis 5 ans. Ce lieu regroupe 15 ateliers d’artisans d’art aux univers très variés qui vous ouvrent égalementleurs portes. Les artisans du Potager du Dauphin 15 rue Porto Riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.leschapeauxdebea.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/leschapeauxdebea/ »}, {« type »: « email », « value »: « bea@leschapeauxdebea.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0610085201 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T13:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 chapelier modiste Nicolas Fagot

