Portes Ouvertes de l’Atelier Lefort – Laboratoire de matière Les artisans du Potager du Dauphin Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Portes Ouvertes de l’Atelier Lefort – Laboratoire de matière Les artisans du Potager du Dauphin, 1 avril 2023, Meudon. Portes Ouvertes de l’Atelier Lefort – Laboratoire de matière 1 et 2 avril Les artisans du Potager du Dauphin Atelier Lefort se positionne comme un véritable laboratoire de matières, spécialisé dans l’ennoblissement des surfaces. Que ce soit le sol, les murs et même le plafond, la force de notre Atelier est d’apporter des réponses innovantes, RSE et ancrées dans la tradition Européenne du travail de la poudre de marbre, de la chaux et de matières naturelles. Nous proposons à nos clients quatre grandes catégories de traitement :

– La matière

– La métallisation

– L’impression tissus

– La peinture décorative Notre force est de pouvoir à la fois rechercher, développer et appliquer en adaptant nos propositions au budget et au cahier des charges esthétiques de chaque client, professionnel ou particulier. Les artisans du Potager du Dauphin 15 rue Porto Riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T20:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T20:00:00+02:00 peinture décorative matières minérales @atelierlefort

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Les artisans du Potager du Dauphin Adresse 15 rue Porto Riche 92190 Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Les artisans du Potager du Dauphin Meudon

Les artisans du Potager du Dauphin Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Portes Ouvertes de l’Atelier Lefort – Laboratoire de matière Les artisans du Potager du Dauphin 2023-04-01 was last modified: by Portes Ouvertes de l’Atelier Lefort – Laboratoire de matière Les artisans du Potager du Dauphin Les artisans du Potager du Dauphin 1 avril 2023 Les artisans du Potager du Dauphin Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine