Beauté des icônes byzantines Les artisans du Potager du Dauphin, 1 avril 2023, Meudon.

Beauté des icônes byzantines 1 et 2 avril Les artisans du Potager du Dauphin

Anne Nicolas et Caroline Rousseau réalisent et transmettent ce savoir-faire ou techniques et matières utilisées gardent leur force depuis presque deux millénaires. Comme pour une partition de musique, l’icône est interprétée avec sensibilité et fidélité à l’esprit qu’elle manifeste. L’atelier à Meudon garde l’empreinte du grand maître meudonnais, le père Igor Sendler de l’internat russe Saint-George.

Nous réalisons des icônes pour les particuliers, les familles et les communautés, et nous animons des stages et des ateliers hebdomadaires.

Les artisans du Potager du Dauphin 15 rue Porto Riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://atelier-icones-meudon.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T13:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

Icônes iconographie byzantine

Artisan C.Rousseau