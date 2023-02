Portes ouvertes Atelier Acanthe – Dorure à la feuille Les artisans du Potager du Dauphin Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Portes ouvertes Atelier Acanthe – Dorure à la feuille Les artisans du Potager du Dauphin, 27 mars 2023 08:00, Meudon. Portes ouvertes Atelier Acanthe – Dorure à la feuille 27 mars – 2 avril Les artisans du Potager du Dauphin L’Atelier Acanthe, spécialisé dans la restauration de biens mobiliers et immobiliers à la feuille d’or ouvrira ses portes du 27 mars au 2 avril de 10h à 16h, sans rendez-vous.

Au programme, vous découvrirez le métier de doreur à la feuille ornemaniste.

Vous pourrez voir les différents chantiers et objets de mobiliers sur lesquels nous intervenons.

Vous verrez également les outils que nous utilisons, et pour ce faire, des démonstrations seront proposées et réalisées.

Bonnes JEMA à toutes et à tous ! Les artisans du Potager du Dauphin 15 rue Porto Riche 92190 Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T14:00:00+00:00

Détails Heure : 08:00 - 14:00 Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Les artisans du Potager du Dauphin Adresse 15 rue Porto Riche 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Les artisans du Potager du Dauphin Meudon Departement Hauts-de-Seine

Les artisans du Potager du Dauphin Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Portes ouvertes Atelier Acanthe – Dorure à la feuille Les artisans du Potager du Dauphin 2023-03-27 was last modified: by Portes ouvertes Atelier Acanthe – Dorure à la feuille Les artisans du Potager du Dauphin Les artisans du Potager du Dauphin 27 mars 2023 08:00 Les artisans du Potager du Dauphin Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine