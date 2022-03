Les artisans des Mots en Live Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’évènement: Landes

Les artisans des Mots en Live
Saint-Vincent-de-Tyrosse
2022-06-09 20:30:00

Ils se retrouvent depuis 4 ans avec DAGUERRE (auteur, compositeur, interprète), chaque mardi, d'octobre à juin, pour créer des textes originaux, tantôt drôles, critiques et sensibles, qu'ils portent ensuite à la scène en fin de saison. Pour cette édition 2021-2022, ils seront accompagnés de musiciens professionnels au plateau, à découvrir le jeudi 9 juin 2022 à 20h30 à Pôle Sud !

