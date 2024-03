Les artisans de la fabrique de la Risle valorisent le patrimoine Beaumont-le-Roger, samedi 6 avril 2024.

Les artisans de la fabrique de la Risle valorisent le patrimoine Beaumont-le-Roger Eure

Samedi

La Fabrique de la Risle est une association qui regroupe des artisans d’art de la région de Beaumont-le-Roger, en Normandie. Les artisans de la Fabrique de la Risle valorisent le patrimoine local à travers leurs créations. Ils utilisent des matériaux traditionnels et des techniques ancestrales pour créer des objets uniques et de qualité. À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, les artisans de la Fabrique de la Risle seront présents à Beaumont-le-Roger pour présenter leurs travaux. Voici quelques exemples des travaux des artisans de la Fabrique de la Risle :- Dentelles aux fuseaux Encadrement d’Art Tourneur sur bois Cuir Inclusion verre Cyanotype Détournement d’objets Coutellerie Tapisseries Fauteuil.

La Fabrique de la Risle est une association qui regroupe des artisans d’art de la région de Beaumont-le-Roger, en Normandie. Les artisans de la Fabrique de la Risle valorisent le patrimoine local à travers leurs créations. Ils utilisent des matériaux traditionnels et des techniques ancestrales pour créer des objets uniques et de qualité. À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, les artisans de la Fabrique de la Risle seront présents à Beaumont-le-Roger pour présenter leurs travaux. Voici quelques exemples des travaux des artisans de la Fabrique de la Risle :- Dentelles aux fuseaux Encadrement d’Art Tourneur sur bois Cuir Inclusion verre Cyanotype Détournement d’objets Coutellerie Tapisseries Fauteuil. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-07 18:30:00

La Fabrique de la Risle 2B Avenue Albert Parissot

Beaumont-le-Roger 27170 Eure Normandie fabriquedelarisle@orange.fr

L’événement Les artisans de la fabrique de la Risle valorisent le patrimoine Beaumont-le-Roger a été mis à jour le 2024-03-25 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure