Les Artisans d'Art exposent à Dijon Dijon, 2 avril 2022, Dijon.

2022-04-02 10:00:00 – 2022-04-03 19:00:00 Salle des Etats de Bourgogne Place de la Libération

Cette année, le Palais des Ducs s'ouvre aux métiers d'art pour 2 jours d'exposition. En partenariat avec la ville de Dijon et Dijon métropole, c'est une immersion dans le monde de l'artisanat d'art qui vous est proposée. Nous vous invitons à partir à la rencontre d'hommes et de femmes passionnés par leur métier. C'est l'opportunité pour le plus grand nombre de rentrer dans les coulisses des métiers d'art pour des découvertes inédites. La salle des Etats de Bourgogne accueillera une exposition d'artisans d'art créateurs ou restaurateurs du Patrimoine. 34 professionnels issus de 25 métiers différents y seront présents. La grande diversité des métiers d'art sera ainsi pleinement représentée. Vous découvrirez le travail de nombreuses matières et de nombreux matériaux. Chaque participant aura à cœur de vous faire découvrir les spécificités de son métier, tout en vous présentant ses plus belles pièces. L'environnement exceptionnel qu'est la salle des Etats mettra en valeur ces artisans d'art et leurs créations

Lieu: Salle des Etats de Bourgogne Place de la Libération Dijon

