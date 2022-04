Les artisans d’art au Château de Chasselas Chasselas, 14 mai 2022, Chasselas.

Les artisans d’art au Château de Chasselas Château de Chasselas 161 rue du Château Chasselas

2022-05-14 11:00:00 – 2022-05-15 19:00:00 Château de Chasselas 161 rue du Château

Chasselas Saône-et-Loire Chasselas

EUR 0 0 Weekend d’artisans d’art.

8 artisans-artistes au Château :

Arnaud Schneider, designer paysager: sculptures dans les jardins du Château,

Erick Saillet, photographe d’art, investira notre cave,

Mathilde Penicaud présentera son mobilier design en acier et béton , dans la cuverie,

Louise de la Roche – nu-pieds faits main en cuir,

Maison Peaux Neuves: maroquinerie et accessoires en cuir de …raisin!,

Rêves des Neiges : lampes et abat-jours contemporains,

Maison mARCO mESQUITA, créateur de mode,

Fabrice Couturier – Minuit Deux , styliste.

Dégustation des vins du domaine / Restauration sur place.

contact@chateauchasselas.fr +33 3 85 35 12 01 http://www.chateauchasselas.fr/

dernière mise à jour : 2022-04-26 par