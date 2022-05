LES ARTISANALES – PRIEURÉ DE CHÄTENOIS Châtenois Châtenois Catégories d’évènement: Châtenois

2022-05-14 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-15 18:00:00 18:00:00

Châtenois Vosges Châtenois L’association “Les Amis du Prieuré et du Patrimoine de Châtenois » est heureuse de proposer un salon des artisans les 14 et 15 mai prochains.

En plus des artisans présents, une étonnante exposition de poupées est à découvrir…

Le dimanche 15 Mai, les boulangers du Prieuré vont également rallumer le four du bâtiment pour proposer à la vente pains et brioches cuits sur place ! Entrée libre et petite restauration sur place. lesamisduprieure@orange.fr ©Association des Amis du Prieuré

