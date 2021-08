Metz Hôtel de Ville Metz, Moselle Les Artisan.e.s du patrimoine Hôtel de Ville Metz Catégories d’évènement: Metz

Les Artisan.e.s du patrimoine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Gratuit. Entrée libre.

Une exposition, avec démonstration de savoir-faire, est prévue dans le grand salon de l’Hôtel de Ville. Elle met à l’honneur des femmes artisan.e.s et les métiers de la restauration et du patrimoine. Hôtel de Ville 1 place d’armes, 57000 Metz Metz Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

