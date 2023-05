Journées Européennes du Patrimoine : Visite thématique « Zadkine et Paris » du Musée Zadkine aux Arques Musée Zadkine, 17 septembre 2023, Les Arques.

Zadkine a toujours voulu partager sa vie entre deux lieux favorisant sa création : le Quercy essentiellement aux beaux jours, et Paris, plutôt l’hiver.

La conférence de Lionel Gramon révélera ô combien Paris a été un tournant important dans la vie de Zadkine qui disait en 1928 : « 1909, la grande date de ma vie : Paris ».

Bien plus tard en 1962, se confiant au journaliste Pierre Mazars, Zadkine disait alors : « J’ai besoin de la lumière de Paris »..

2023-09-17 à 15:00:00 ; fin : 2023-09-17 . EUR.

Musée Zadkine

Les Arques 46250 Lot Occitanie



Zadkine always wanted to divide his life between two places that favored his creation: the Quercy region, mainly in the summer, and Paris, more in the winter.

Lionel Gramon’s lecture will reveal how Paris was an important turning point in Zadkine’s life. In 1928, he said: « 1909, the great date of my life: Paris ».

Much later in 1962, confiding in the journalist Pierre Mazars, Zadkine said: « I need the light of Paris.

Zadkine siempre quiso dividir su vida entre dos lugares que favorecían su creación: el Quercy, principalmente en verano, y París, más en invierno.

La conferencia de Lionel Gramon revelará la importancia que tuvo París en la vida de Zadkine, quien en 1928 declaró: « 1909, la gran fecha de mi vida: París ».

Mucho más tarde, en 1962, confiando en el periodista Pierre Mazars, Zadkine dijo: « Necesito la luz de París ».

Zadkine wollte sein Leben immer zwischen zwei Orten aufteilen, die sein Schaffen förderten: Quercy vor allem an schönen Tagen und Paris eher im Winter.

Der Vortrag von Lionel Gramon zeigt, wie wichtig Paris als Wendepunkt in Zadkines Leben war. 1928 sagte er: « 1909, das große Datum meines Lebens: Paris ».

Viel später, im Jahr 1962, sagte Zadkine im Gespräch mit dem Journalisten Pierre Mazars: « Ich brauche das Licht von Paris ».

Mise à jour le 2023-05-11 par OT Cazals-Salviac