Visite contée du musée Zadkine des Arques Musée Zadkine, 25 août 2023, Les Arques.

Partons ensemble à la découverte du musée ! Une visite ponctuée de lectures par Michela Warmi Alegi des Ateliers Girotondo, qui nous a concocté une sélection d’albums en écho à l’oeuvre de Zadkine..

2023-08-25 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-25 . 3 EUR.

Musée Zadkine

Les Arques 46250 Lot Occitanie



Let’s go together to discover the museum! A visit punctuated by readings by Michela Warmi Alegi of the Ateliers Girotondo, who has concocted a selection of albums in response to the work of Zadkine.

¡Vamos juntos a descubrir el museo! Una visita puntuada por las lecturas de Michela Warmi Alegi, de los Ateliers Girotondo, que ha reunido una selección de álbumes que se hacen eco de la obra de Zadkine.

Lassen Sie uns gemeinsam auf Entdeckungsreise durch das Museum gehen! Michela Warmi Alegi von den Ateliers Girotondo hat eine Auswahl an Büchern zusammengestellt, die auf das Werk von Zadkine Bezug nehmen.

