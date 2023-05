Visite-atelier « Autour de l’argile » au musée Zadkine des Arques Musée Zadkine, 4 août 2023, Les Arques.

Partez à la découverte du sculpteur Ossip Zadkine en famille.

Après une visite accompagnée dans le musée, à vous de jouer les artistes !

Créez vos propres sculptures avec argile, brindilles, fleurs et autres trésors de la nature..

2023-08-04 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-04 . 1.5 EUR.

Musée Zadkine

Les Arques 46250 Lot Occitanie



Discover the sculptor Ossip Zadkine with your family.

After a guided tour of the museum, it’s your turn to be the artist!

Create your own sculptures with clay, twigs, flowers and other treasures of nature.

Descubra al escultor Ossip Zadkine en familia.

Tras una visita guiada por el museo, ¡te toca ser artista!

Crea tus propias esculturas con arcilla, ramitas, flores y otros tesoros naturales.

Gehen Sie mit Ihrer Familie auf Entdeckungsreise und lernen Sie den Bildhauer Ossip Zadkine kennen.

Nach einem begleiteten Rundgang durch das Museum sind Sie selbst als Künstler gefragt!

Erstellen Sie Ihre eigenen Skulpturen aus Ton, Zweigen, Blumen und anderen Schätzen der Natur.

Mise à jour le 2023-05-11 par OT Cazals-Salviac