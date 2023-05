Visite thématique : « Zadkine par Zadkine » au musée Zadkine des Arques Musée Zadkine, 14 juillet 2023, Les Arques.

La visite proposée par Lionel Gramon, guide du musée, à travers les collections sera rythmée par une succession de citations de l’artiste..

2023-07-14 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-14 . 3 EUR.

Musée Zadkine

Les Arques 46250 Lot Occitanie



The visit proposed by Lionel Gramon, guide of the museum, through the collections will be punctuated by a succession of quotations of the artist.

La visita propuesta por Lionel Gramon, guía del museo, a través de las colecciones estará salpicada por una sucesión de citas del artista.

Der von Lionel Gramon, dem Museumsführer, vorgeschlagene Rundgang durch die Sammlungen wird von einer Reihe von Zitaten des Künstlers begleitet.

