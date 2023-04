Nuit des musées : visite théâtralisée au Musée Zadkine Musée Zadkine, 13 mai 2023, Les Arques.

Sandra Calderan, invitée en mars à Salviac avec son spectacle « Just Us – Poèmes à cracher » a proposé des ateliers d’écriture et de lecture de poésie. Les participants à ces ateliers à la médiathèque de Salviac partageront leurs textes.

Suivra une visite théâtralisée « Zadkine, frère des poètes », qui abordera une facette peu connue de Zadkine qui était ami de grands poètes qui reconnaissaient en lui un véritable talent d’écriture. Apollinaire, Blaise Cendrars, Jean Cocteau, Pierre-Albert Birot, Max Jacob, Paul Fort, Paul Eluard, Charles-Albert Cingria, entre autres, ont été les poètes de son chemin..

Sandra Calderan, invited in March to Salviac with her show « Just Us? Poèmes à cracher » proposed writing and poetry reading workshops. The participants in these workshops at the media library of Salviac will share their texts.

This will be followed by a theatrical visit « Zadkine, brother of the poets », which will address a little known facet of Zadkine who was a friend of great poets who recognized in him a real talent for writing. Apollinaire, Blaise Cendrars, Jean Cocteau, Pierre-Albert Birot, Max Jacob, Paul Fort, Paul Eluard, Charles-Albert Cingria, among others, were the poets of his path.

Sandra Calderan, invitada en marzo a Salviac con su espectáculo « Just Us ? Poèmes à cracher » propone talleres de escritura y lectura de poesía. Los participantes en estos talleres en la mediateca de Salviac compartirán sus textos.

A continuación, tendrá lugar una visita teatralizada a « Zadkine, hermano de los poetas », que abordará una faceta poco conocida de Zadkine, amigo de grandes poetas que reconocieron en él un verdadero talento para la escritura. Apollinaire, Blaise Cendrars, Jean Cocteau, Pierre-Albert Birot, Max Jacob, Paul Fort, Paul Eluard, Charles-Albert Cingria, entre otros, fueron poetas en su camino.

Sandra Calderan, die im März in Salviac mit ihrem Stück « Just Us? Poèmes à cracher » Workshops zum Schreiben und Lesen von Gedichten angeboten. Die Teilnehmer dieser Workshops in der Mediathek von Salviac werden ihre Texte teilen.

Es folgt eine theatralische Führung « Zadkine, Bruder der Dichter », die sich mit einer wenig bekannten Facette von Zadkine befasst, der mit großen Dichtern befreundet war, die in ihm ein echtes Schreibtalent erkannten. Apollinaire, Blaise Cendrars, Jean Cocteau, Pierre-Albert Birot, Max Jacob, Paul Fort, Paul Eluard und Charles-Albert Cingria waren unter anderem die Dichter auf seinem Weg.

