Cours de cuisine au restaurant La Récréation Le bourg, 13 mai 2023, Les Arques.

Vous réalisez un menu complet : Amuse bouche, Entrée, Plat, Dessert.

Objectif : Nous réalisons un menu complet, qui permet d’aborder divers techniques (Lever des filets sur un poisson ou une viande, réaliser une mousse, une pâte feuilletée, réalisation de sauce etc…) dans l’objectif pour vous de pouvoir les réaliser chez vous avec d’autres mets..

Le bourg Restaurant La Récréation

Les Arques 46250 Lot Occitanie



You realize a complete menu: Appetizer, Starter, Dish, Dessert.

Objective : We realize a complete menu, which allows to approach various techniques (To raise nets on a fish or a meat, to realize a mousse, a puff pastry, realization of sauce etc…) in the objective for you to be able to realize them at home with other dishes.

Se elabora un menú completo: Aperitivo, Entrante, Plato principal, Postre.

Objetivo: Creamos un menú completo, que permite abordar diversas técnicas (fileteado de pescado o carne, creación de una mousse, hojaldre, elaboración de salsas, etc.) con el objetivo de poder crearlas en casa con otros platos.

Sie stellen ein komplettes Menü her: Amuse bouche, Vorspeise, Hauptgericht, Dessert.

Ziel: Wir stellen ein komplettes Menü zusammen, bei dem verschiedene Techniken (Filetieren von Fisch oder Fleisch, Herstellung von Mousse, Blätterteig, Saucen usw.) vermittelt werden.

