Balade guidée : « A la recherche des orchidées sauvages » Vallée de la Masse, 10 mai 2023, Les Arques.

Les Espaces naturels Sensibles (ENS) sont des réservoirs écologiques remarquables mais fragiles qui bénéficient d’un programme de gestion et de mise en valeur mené par le Département du Lot, en partenariat avec les collectivités locales et différents acteurs.

Des animations sont régulièrement organisées….

2023-05-10 à 08:45:00 ; fin : 2023-05-10 . EUR.

Vallée de la Masse

Les Arques 46250 Lot Occitanie



The Sensitive Natural Spaces (ENS) are remarkable but fragile ecological reservoirs that benefit from a management and development programme led by the Lot Department, in partnership with local authorities and various stakeholders.

Animations are regularly organised…

Los Espacios Naturales Sensibles (ENS) son reservas ecológicas notables pero frágiles que se benefician de un programa de gestión y desarrollo dirigido por el Departamento de Lot, en colaboración con las autoridades locales y diversas partes interesadas.

Se organizan regularmente actividades…

Die Espaces Naturelles Sensibles (ENS) sind bemerkenswerte, aber empfindliche ökologische Reservoirs, die von einem Verwaltungs- und Aufwertungsprogramm profitieren, das vom Département Lot in Partnerschaft mit den lokalen Gebietskörperschaften und verschiedenen Akteuren durchgeführt wird.

Es werden regelmäßig Veranstaltungen organisiert…

