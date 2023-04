Visite dessinée du musée Zadkine des Arques Musée Zadkine, 26 avril 2023, Les Arques.

Participez en famille à une visite du musée ponctuée de différents jeux autour du dessin !

Pour en apprendre beaucoup sur l’artiste Ossip Zadkine tout en s’amusant !.

2023-04-26 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-26 . EUR.

Musée Zadkine

Les Arques 46250 Lot Occitanie



Take part in a family tour of the museum with various drawing games!

Learn a lot about the artist Ossip Zadkine while having fun!

Participe en una visita familiar al museo con varios juegos de dibujo

¡Aprende mucho sobre el artista Ossip Zadkine mientras te diviertes!

Nehmen Sie mit Ihrer Familie an einem Museumsbesuch teil, der von verschiedenen Spielen rund um das Zeichnen unterbrochen wird!

Lernen Sie auf spielerische Weise viel über den Künstler Ossip Zadkine!

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Cazals-Salviac