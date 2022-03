Les arpenteurs de l’invisible Théâtre antique Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Les arpenteurs de l’invisible Théâtre antique, 10 avril 2022, Arles. Les arpenteurs de l’invisible

Théâtre antique, le dimanche 10 avril à 17:00

Les arpenteurs de l’invisble sont envoyés par l’OIZIF, l’Organisme International des Zones Invisibles et Fantaisistes, pour prendre la mesure d’un lieu et d’une vie aujourd’hui disparus. Les spectateurs sont invités à les assister au cours de leurs expériences.

Spectacle inclus dans le tarif d’entrée de l’amphithéâtre, gratuit -18 ans accompagné d’un adulte, gratuit pour les Arlésiens sur présentation d’un justificatif

Comédie présentée par la compagnie 1er siècle Théâtre antique 8 rue du Cloître 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T17:00:00 2022-04-10T17:45:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Théâtre antique Adresse 8 rue du Cloître 13200 Arles Ville Arles lieuville Théâtre antique Arles Departement Bouches-du-Rhône

Théâtre antique Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Les arpenteurs de l’invisible Théâtre antique 2022-04-10 was last modified: by Les arpenteurs de l’invisible Théâtre antique Théâtre antique 10 avril 2022 Arles Théâtre antique Arles

Arles Bouches-du-Rhône