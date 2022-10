Les arpenteurs de l’invisible

2022-10-22 15:00:00 15:00:00 – 2022-10-22 15:40:00 15:40:00 Les arpenteurs de l’invisible sont envoyés par l’OIZIF (Organisme International des Zones Invisibles et Fantaisistes), pour prendre la mesure d’un lieu et d’une vie aujourd’hui disparus. Les spectateurs sont invités à les assister au cours de leurs expériences. Les Arpenteurs de l’invisible est une comédie présentée par la Compagnie

Ils vous donnent rendez-vous au théâtre antique

