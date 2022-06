Les arpenteurs de l’invisible

2022-08-28 17:30:00 17:30:00 – 2022-08-28 18:10:00 18:10:00 Les arpenteurs de l’invisible sont envoyés par l’OIZIF (Organisme International des Zones Invisibles et Fantaisistes), pour prendre la mesure d’un lieu et d’une vie aujourd’hui disparus. Les spectateurs sont invités à les assister au cours de leurs expériences. Les Arpenteurs de l’invisible est une comédie présentée par la Compagnie

1er siècle. Ils vous donnent rendez-vous au théâtre antique Les arpenteurs de l'invisible sont envoyés par l'OIZIF (Organisme International des Zones Invisibles et Fantaisistes), pour prendre la mesure d'un lieu et d'une vie aujourd'hui disparus. Les spectateurs sont invités à les assister au cours de leurs expériences.

