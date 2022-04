Les Arpenteurs… 10 ans après Atelier-Galerie Bleu Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Les Arpenteurs… 10 ans après Atelier-Galerie Bleu, 11 avril 2022, Lille. Les Arpenteurs… 10 ans après

du lundi 11 avril au samedi 25 juin à Atelier-Galerie Bleu

L’Atelier-Galerie Bleu a reçu un énorme paquet contenant des objets souvenirs ainsi que la tente de Kristiane et Roger, deux personnes atypiques rencontrées il y a 10 ans dans les rue de Lille Moulins. Veulent-ils revenir sur Moulins? Pourquoi avons-nous des nouvelles d’eux 10 ans après? Ont-ils eu vent d’Utopia? Les avez-vous vu?

Entrée libre / gratuit

10 ans après, la tente de Kristiane et Roger est plantée à l’Atelier-Galerie Bleu Atelier-Galerie Bleu 26 rue Georges Clemenceau Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T11:00:00 2022-04-11T12:00:00;2022-04-12T11:00:00 2022-04-12T12:00:00;2022-04-13T11:00:00 2022-04-13T12:00:00;2022-04-13T15:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T11:00:00 2022-04-14T12:00:00;2022-04-14T15:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T11:00:00 2022-04-15T12:00:00;2022-04-15T15:00:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-27T15:00:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T15:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T15:00:00 2022-04-29T18:00:00;2022-04-30T15:00:00 2022-04-30T18:00:00;2022-05-04T15:00:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-05T15:00:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-06T15:00:00 2022-05-06T18:00:00;2022-05-07T15:00:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-11T15:00:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-12T15:00:00 2022-05-12T18:00:00;2022-05-13T15:00:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-25T15:00:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-26T15:00:00 2022-05-26T18:00:00;2022-05-27T15:00:00 2022-05-27T18:00:00;2022-05-28T15:00:00 2022-05-28T18:00:00;2022-06-01T15:00:00 2022-06-01T18:00:00;2022-06-02T15:00:00 2022-06-02T18:00:00;2022-06-03T15:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-08T15:00:00 2022-06-08T18:00:00;2022-06-09T15:00:00 2022-06-09T18:00:00;2022-06-10T15:00:00 2022-06-10T18:00:00;2022-06-11T15:00:00 2022-06-11T18:00:00;2022-06-15T15:00:00 2022-06-15T18:00:00;2022-06-16T15:00:00 2022-06-16T18:00:00;2022-06-17T15:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T15:00:00 2022-06-18T18:00:00;2022-06-22T15:00:00 2022-06-22T18:00:00;2022-06-23T15:00:00 2022-06-23T18:00:00;2022-06-24T15:00:00 2022-06-24T18:00:00;2022-06-25T14:00:00 2022-06-25T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Atelier-Galerie Bleu Adresse 26 rue Georges Clemenceau Ville Lille lieuville Atelier-Galerie Bleu Lille Departement Nord

Atelier-Galerie Bleu Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Les Arpenteurs… 10 ans après Atelier-Galerie Bleu 2022-04-11 was last modified: by Les Arpenteurs… 10 ans après Atelier-Galerie Bleu Atelier-Galerie Bleu 11 avril 2022 Atelier-Galerie bleu Lille lille

Lille Nord