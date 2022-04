Les arnaques sur Internet – Burzet Bibliothèque de Burzet Burzet Catégories d’évènement: Ardèche

Burzet

Les arnaques sur Internet – Burzet Bibliothèque de Burzet, 21 avril 2022, Burzet. Les arnaques sur Internet – Burzet

Bibliothèque de Burzet, le jeudi 21 avril à 13:30 Sur inscription (6 places maximum)

Internet est truffé de pièges en tous genres… Venez apprendre comment reconnaître un message frauduleux pour ne plus tomber dans le piège des escrocs du net ! Bibliothèque de Burzet Place du Souvenir Français – Burzet Burzet Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T13:30:00 2022-04-21T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Burzet Autres Lieu Bibliothèque de Burzet Adresse Place du Souvenir Français - Burzet Ville Burzet lieuville Bibliothèque de Burzet Burzet Departement Ardèche

Bibliothèque de Burzet Burzet Ardèche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/burzet/

Les arnaques sur Internet – Burzet Bibliothèque de Burzet 2022-04-21 was last modified: by Les arnaques sur Internet – Burzet Bibliothèque de Burzet Bibliothèque de Burzet 21 avril 2022 Bibliothèque de Burzet Burzet Burzet

Burzet Ardèche