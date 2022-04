Les armoiries du couvent des Jacobins – Visite en famille Couvent des Jacobins Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Les armoiries du couvent des Jacobins ————————————- Lors de cette visite ludique en famille, nous vous proposons de partir à la recherche des armoiries des personnages du Moyen Âge qui ont participé à la construction du Couvent des Jacobins. Qu’elles soient peintes sur les murs du monument, ou bien sculptées à-même la pierre, les armoiries sont omniprésentes dans le monument… Saurez-vous retrouvez celles des dominicains ? **Découvrez le monument autrement en vous initiant au langage propre à la science du blason, dit héraldique** ! Pour finir en beauté la visite, vous pourrez également participer à un atelier de fabrication de vos propres armoiries. **Informations pratiques :** * A partir de 8 ans * Jauge limitée à 20 personnes * Billetterie en ligne * Rendez-vous une quinzaine de minutes avant le début de l’événement, muni de votre réservation

7 € pour les adultes / 3 € pour les – de 18 ans (+ 0.80 € de frais de réservation Festik)

Venez à la recherche des innombrables armoiries présentes dans le couvent, découvrez le monument autrement et initiez-vous au langage héraldique ! Couvent des Jacobins Allée Maurice Prin 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

2022-04-27T15:00:00 2022-04-27T16:00:00;2022-04-29T15:00:00 2022-04-29T16:00:00;2022-05-04T15:00:00 2022-05-04T16:00:00;2022-05-06T15:00:00 2022-05-06T16:00:00

