Séjour Merlimont – Activités aquatiques 17 – 21 juillet Les Argousiers – Centre d’hébergement et d’éducation à l’environnement Le prix de 36,00 € pour les enfants de moins de 10 ans, et de 51,00 € pour les enfants de plus de 10 ans.

Le centre des Argousiers est un lieu de vacances pour tout type de séjours.

Le centre des Argousiers peut accueillir 24 personnes en chambres de 2 à 6 lits. Les sanitaires sont à proximité immédiates des chambres.

Il possède 6 salles d’activités, une salle de restauration et une salle de soirée équipée de jeux de lumières et sonorisation.

Une borne internet wifi permet aux groupes de se connecter gratuitement à internet.

Implanté sur un terrain semi-boisé de 2,5 hectares avec des chemins de promenade et une plaine de jeux de 2 hectares. Il offre un important espace de jeux et de détente. Entièrement clos, en retrait de la route et bénéficiant des services d’un gardien en permanence sur place, il présente toutes les conditions de sécurité requises pour l’accueil de nos jeunes enfants.

Situé à 15mn à pied de la plage et à 10mn des commerces de Merlimont-plage, il offre un cadre de vacances idéal pour les amoureux du calme, de la nature et des grandes plages de sable fin. Le centre accueille aussi des groupes d’enfants en mini-séjours sous toile. Le groupe bénéficie d’un emplacement de camping, d’une salle de repli en cas d’intempéries, de sanitaires en dur, d’un réfrigérateur et d’un congélateur. Possibilité de louer des tentes et un ou plusieurs marabouts. Nos campeurs séjourneront en pension complète (repas sur le lieu de campement et préparés par le centre les Argousiers).

Les Argousiers – Centre d'hébergement et d'éducation à l'environnement 236 avenue de la Plage, Merlimont 62155 Merlimont 62155 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T22:30:00+02:00

2023-07-21T08:00:00+02:00 – 2023-07-21T15:30:00+02:00

Bouchain – Merlimont