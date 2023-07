Ouverture du site antique des Arènes de Senlis, visites, ateliers, jeux antiques, exposition… Les arènes de Senlis Senlis, 16 septembre 2023, Senlis.

Ouverture du site antique des Arènes de Senlis, visites, ateliers, jeux antiques, exposition… 16 et 17 septembre Les arènes de Senlis Entrée libre et gratuite

Ouverture exceptionnelle des Arènes de Senlis, édifice de spectacles gallo-romain du Ier siècle le mieux conservé du nord de la France, redécouvert en 1865 par la Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis. Vomitoires principaux, vomitoires secondaires, couloirs d’accès, loge d’honneur, scène, mur de podium, chapelles, carcere (cages), escaliers d’accès aux gradins, arène, sont encore visibles. Visites guidées par des spécialistes ; ateliers du Service départemental d’Archéologie de l’Oise en lien avec l’Antiquité : fabrication de fibules, présentation des missions du service (sous réserve) ; ateliers de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis : ateliers enfants, céramiques, jeux de société antiques, le port de la toge, recettes culinaires de l’Antiquité (incluant miel et pâte de coing que l’on pourra trouver sur place), stands de photos d’histoire, librairie d’histoire et d’archéologie régionales, musée éphémère, stands de l’INRAP : initiation aux techniques de l’archéologie ; vente de miel produits au sein des arènes, et, en partenariat avec le Musée d’histoire et d’archéologie de Senlis : visites au départ du Musée arrivant aux Arènes (samedi et dimanche) et visites au départ des Arènes à destination du musée (le samedi).

Les arènes de Senlis 22 Place des arènes – 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 06 03 35 06 00 http://www.archeologie-senlis.fr Petit édifice de spectacle gallo-romain de forme ellipsoïdale et de type semi-creusé redécouvert en 1865. Vomitoires principaux, vomitoires secondaires, mur de podium, carceres, chapelles, puisard, escaliers d’accès aux gradins, cavea sont encore visibles. Acquises et déblayées par la Société d’histoire et d’archéologie de Senlis, elles appartiennent toujours à cette association. Autoroute A1, sortie Senlis / gare routière, desserte en car depuis Chantilly, Creil, etc.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Jean-Marc Popineau SHA-Senlis