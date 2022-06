Les Arènes de la Com’ Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’évènement: 13160

Châteaurenard 13160 De 9h00 à 17h00 à la Salle de l’Étoile (Châteaurenard) :

Des interventions de 45 min, animées par des professionnels. Astuces, retours d’expériences, partage de connaissances… Faites le plein d’idées pour votre communication !



En soirée aux arènes des Paluds de Noves :

De 18h30 à 20h30 : Conférence de Alain Bernard.

De 20h30 à 21h30 : Activités ludiques.

