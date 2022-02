Les Ardoisières Salle de la cheinée,Le Prieuré,Saint-Rémy-la-Varenne (49)

Salle de la cheinée, Le Prieuré, Saint-Rémy-la-Varenne (49), le samedi 26 février à 20:30

Evocation musicale et poétique du monde des ardoisiers en Anjou. Cette composition collective égrène compositions contemporaines, chants militants, complaintes évoquant grèves et tragédies, travail des femmes, chants de fendeurs, rouliers, mineurs… Réservation conseillée au 02 41 57 32 32 *source : événement [Les Ardoisières](https://agendatrad.org/e/35429) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Participation libre

