TRASH ! LES ARCS Queven, 19 avril 2024, Queven.

La Cie Töthem présente sa création “Trash!”, un spectacle énergique qui mêle percussion, mouvement et humour. Töthem a été créée en 2020 par deux artistes pluridisciplinaires, Gorka González et Jony Elías. Après avoir œuvré dans des structures comme Mayumaná, Toompak ou Yllana, ils ont monté cette compagnie pour travailler sur leurs propres projets. Avec leur premier spectacle “Trash!”, ils capturent l’énergie de leur “percussion à haute tension” avec une proposition pleine d’originalité, de musique et d’humour. Le show se déroule dans un centre de recyclage des ordures, où quatre travailleurs créatifs donnent une nouvelle vie à toutes sortes de déchets, pointant du doigt l’excès de consumérisme qui est présent dans nos sociétés. Bouteilles de butane, parapluies, boîtes à outils, cornes, les artistes vont tout transformer en sketchs musicaux colorés et pleins d’esprit.

Tarif : 17.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-04-19 à 20:30

LES ARCS 9 RUE DE LA GARE 56530 Queven 56