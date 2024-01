LEJ LES ARCS Queven, 17 février 2024, Queven.

L.E.J, ce n’est pas seulement une histoire de musique mais c’est aussi un roman d’amitié. Une histoire qui date de cette époque où elles vivaient toutes les trois dans la même rue de Saint Denis. C’est en 2013 que Lucie, Elsa et Juliette ont formé LEJ à l’occasion d’un concours de reprises lié au groupe Tryo. Elles s’y révèlent très vite comme de véritables bêtes de scène. La suite : un succès fou couronné par une Victoire de la Musique en 2017. Aujourd’hui, elles reviennent avec Volume II, un album de reprises de chansons françaises. De ces titres que leurs parents leur ont fait écouter et qu’elles ont chantés depuis leur plus tendre enfance. L’accomplissement de neuf années dans le métier, de deux décennies à faire de la musique, et plus d’un quart de siècle à être amies. La partition, ces multi-instrumentistes la tiennent à six mains.

Tarif : 19.00 – 29.20 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:30

LES ARCS 9 RUE DE LA GARE 56530 Queven 56