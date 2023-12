JULIETTE LES ARCS Queven, 26 janvier 2024, Queven.

“Seule chez moi, j’attends mes copains, complices, musiciens, pour une répétition. Ils arrivent et nous commençons à jouer.Seulement voilà, une information tombe: nous sommes tenus au confinement strict à effet immédiat. Nous voici donc cloîtrés chez moi, pour une durée indéterminée. Qu’allons nous jouer ? Où trouver l’inspiration ? Et surtout , y aura-t-il assez de bières ? Lorsqu’il ne peut plus regarder dehors, l’œil se pose sur les objets du quotidien, les traces du passé, les souvenirs hétéroclites de nos vies rêvées et chantées, pour raconter de toutes nouvelles histoires…Des histoires d’escaliers, de poivrons, de perruques, de 2CV, de housses et de couettes Des histoires de nous qui sommes enfermés. Et libres.”Juliette

Tarif : 24.00 – 34.20 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:30

Réservez votre billet ici

LES ARCS 9 RUE DE LA GARE 56530 Queven 56