ARTHUR H LES ARCS Queven, 12 janvier 2024, Queven.

Arthur H a su, au fil du temps, construire avec hardiesse une œuvre singulière et contrastée, où la rugosité des cordes vocales fait sonner les mots avec délicatesse et où l’élégance musicale caresse souvent des émotions contraires. Avec sa dernière création, écrite et réalisée une nouvelle fois en collaboration avec sa compagne Léonore Mercier, il célèbre “LA VIE” et ses inconnues, à travers une bande son cinématographique qui illustre à merveille ce voyage fascinant, bouleversant, chimérique et parfois mystique qu’est l’existence. À travers les aspérités de sa voix, Arthur H laisse entrevoir la lumière et chante pour la vie, la nuit, les étoiles…Aux Arcs il fut vibrant en 2008, émouvant en 2015 il se voudra certainement enthousiasmant en 2024.

Tarif : 19.00 – 29.20 euros.

Début : 2024-01-12 à 20:30

Réservez votre billet ici

LES ARCS 9 RUE DE LA GARE 56530 Queven 56