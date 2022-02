Les archivistes rangent les Alyscamps Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Les archivistes rangent les Alyscamps Arles, 8 mai 2022, Arles. Les archivistes rangent les Alyscamps Les Alyscamps Avenue Des Alyscamps Arles

2022-05-08 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-08 17:30:00 17:30:00 Les Alyscamps Avenue Des Alyscamps

Arles Bouches-du-Rhône C’est pourtant la mission que les archivistes doivent remplir en votre compagnie et sous le haut patronage de l’OIZIF (Organisme International des Zones Invisibles et Fantaisistes). Ranger les Alyscamps, un vrai casse-tête ! Une bonne manière d’arpenter la nécropole. ot-arles@arlestourisme.com +33 4 90 18 41 20 C’est pourtant la mission que les archivistes doivent remplir en votre compagnie et sous le haut patronage de l’OIZIF (Organisme International des Zones Invisibles et Fantaisistes). Les Alyscamps Avenue Des Alyscamps Arles

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse Les Alyscamps Avenue Des Alyscamps Ville Arles lieuville Les Alyscamps Avenue Des Alyscamps Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Les archivistes rangent les Alyscamps Arles 2022-05-08 was last modified: by Les archivistes rangent les Alyscamps Arles Arles 8 mai 2022 Arles Bouches-du-Rhône

Arles Bouches-du-Rhône