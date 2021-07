Périgueux Archives départementales de la Dordogne Dordogne, Périgueux Les Archives vous ouvrent leurs portes Archives départementales de la Dordogne Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Archives départementales de la Dordogne, le dimanche 19 septembre à 14:00

### Venez visiter, librement ou accompagné d’un guide, le bâtiment des Archives de Dordogne ! L’occasion d’accèder aux espaces privés, de participer à des ateliers et de voir une exposition… Au programme : Les visites des parties publiques sont libres. Si vous désirez accèder au bâtiment des Archives, vous pouvez participer aux visites guidées dont les départs se font toutes les 30 minutes. Vous verrez notamment la salle de lecture, les magasins de conservation, les ateliers de numérisation et de restauration… Par ailleurs, vous pourrez découvrir l’exposition de Camille Lavaud « La vie souterraine », et participer à des ateliers jeune public (sigillographie, calligraphie et construction d’une maquette d’architecture). Une série de vidéos présentant le service sera diffusée.

Gratuit. Entrée libre. 10 personnes maximum par visite. Durée : 1h. Dernière entrée : 17h.

Venez visiter, librement ou accompagné d'un guide, le bâtiment des Archives de Dordogne ! L'occasion d'accèder aux espaces privés, de participer à des ateliers et de voir une exposition… Archives départementales de la Dordogne 9 rue Littré, 24000 Périgueux

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

