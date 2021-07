La Rochelle Archives départementales de la Charente-Maritime Charente-Maritime, La Rochelle Les Archives se dévoilent Archives départementales de la Charente-Maritime La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Rochelle

Les Archives se dévoilent Archives départementales de la Charente-Maritime, 18 septembre 2021, La Rochelle. Les Archives se dévoilent

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives départementales de la Charente-Maritime Gratuit. Réservation obligatoire. Groupe de 12 personnes maximum. Dernier départ à 17h. Modifications possibles sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires (archives.charente-maritime.fr).

Accompagné d’un guide, découvrez les coulisses des Archives départementales avant le début des travaux. Archives départementales de la Charente-Maritime 35 rue François-de-Vaux-de-Foletier, 17000 La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, La Rochelle Autres Lieu Archives départementales de la Charente-Maritime Adresse 35 rue François-de-Vaux-de-Foletier, 17000 La Rochelle Ville La Rochelle lieuville Archives départementales de la Charente-Maritime La Rochelle