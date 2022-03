Les Archives Nationales du Monde du Travail spécial Art Déco – Visite guidée Archives Nationales du Monde du Travail Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Découvrez l’histoire de l’ancienne filature Motte-Bossut et sa transformation en centre d’archives. Vous déambulerez avec votre guide à la découverte des métiers des archives et une selection d’archives inédites sur l’art déco vous sera présentée !

Gratuit – Sur réservation

Dans le cadre du Printemps de l’Art Déco ! Archives Nationales du Monde du Travail 78 boulevard du Général Leclerc Roubaix Nord

