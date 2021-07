Vailly-sur-Aisne La Passerelle,Crépy-en-Valois Aisne, VAILLY SUR AISNE Les archives et la Bibliothèque historique vous ouvrent leurs portes ! La Passerelle,Crépy-en-Valois Vailly-sur-Aisne Catégories d’évènement: Aisne

La Passerelle, Crépy-en-Valois, le samedi 18 septembre à 14:00

Samedi 18 septembre, de 14h à 17h30, les archives et la Bibliothèque historique organisent leurs portes ouvertes. Assistez à une présentation inédite d’ouvrages, découvrez le circuit des documents ainsi que les méthodes de classement et de conservation des fonds.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

La Passerelle,Crépy-en-Valois 62 route de Soissons, 60800 Crépy-en-Valois

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00

