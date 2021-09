Epinal Archives départementales des Vosges Épinal, Vosges Les Archives départementales vous ouvrent leurs portes ! Archives départementales des Vosges Epinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives départementales des Vosges

### Venez découvrir la nouvelle exposition « Pages de Pub » sur la publicité vosgienne, des origines à aujourd’hui. En plus de l’exposition profitez de : • Un spectacle gratuit à 14h30 et 15h30, • Une visite guidée des coulisses du service, départ à partir de 14h15, puis toutes les 30 min.

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire à l’entrée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

