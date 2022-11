RDV avec l’INA – Projection – Le dossier Paul Touvier – Mercredi 07 décembre – 18h00 Les Archives départementales du Rhône Lyon-3E-Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 3e Arrondissement

Métropole de Lyon

RDV avec l’INA – Projection – Le dossier Paul Touvier – Mercredi 07 décembre – 18h00 Les Archives départementales du Rhône, 7 décembre 2022, Lyon-3E-Arrondissement. RDV avec l’INA – Projection – Le dossier Paul Touvier – Mercredi 07 décembre – 18h00 Mercredi 7 décembre, 18h00 Les Archives départementales du Rhône

Entrée libre

Ce documentaire de 1991 met en évidence le rôle de Paul Touvier, ancien fonctionnaire collaborateur du régime de Vichy, dans l’exécution en juin 1944 à Lyon, de sept hommes juifs. Les Archives départementales du Rhône 34, rue Général Mouton-Duvernet 69003 LYON Lyon-3E-Arrondissement 69003 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Avec l’aimable participation de Bernard Maigrot, réalisateur et Didier Bouillot, journaliste, qui échangeront avec le public après la projection. Ce documentaire de 1991 met en évidence le rôle de Paul Touvier, ancien fonctionnaire collaborateur du régime de Vichy et chef de la milice lyonnaise, pendant les années 1943-1944. Période pendant laquelle il fait exécuter, en bordure du cimetière de Rillieux la Pape, sept hommes juifs. Il quittera clandestinement Lyon fin 1944.

Ce film sera étayé de courts sujets traitant de la suite de la vie du milicien. Jugé à la peine de mort par contumace en septembre 1946, puis en 1947, Paul Touvier sera gracié en 1971 par Georges Pompidou.

Rattrapé par des plaintes pour crimes contre l’humanité, il sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité le 20 avril 1994. Il est décédé le 17 juillet 1996 au centre pénitentiaire de Fresnes. Des témoignages poignants ponctuent ce fait historique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T18:00:00+01:00

2022-12-07T19:00:00+01:00 © Tous droits réservés

Détails Catégories d’évènement: Lyon 3e Arrondissement, Métropole de Lyon Autres Lieu Les Archives départementales du Rhône Adresse 34, rue Général Mouton-Duvernet 69003 LYON Ville Lyon-3E-Arrondissement lieuville Les Archives départementales du Rhône Lyon-3E-Arrondissement Departement Métropole de Lyon

Les Archives départementales du Rhône Lyon-3E-Arrondissement Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon-3e-arrondissement/

RDV avec l’INA – Projection – Le dossier Paul Touvier – Mercredi 07 décembre – 18h00 Les Archives départementales du Rhône 2022-12-07 was last modified: by RDV avec l’INA – Projection – Le dossier Paul Touvier – Mercredi 07 décembre – 18h00 Les Archives départementales du Rhône Les Archives départementales du Rhône 7 décembre 2022 Les Archives départementales du Rhône Lyon-3E-Arrondissement Lyon-3E-Arrondissement

Lyon-3E-Arrondissement Métropole de Lyon